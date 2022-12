Québec met à jour sa liste des espèces en péril

Québec n’a pas l’intention d’annoncer de nouvelles aires protégées en marge de la COP15, mais il compte mettre à jour sa liste des espèces en péril pour la première fois en 13 ans.

Dans un entretien avec Le Journal, le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a exclu l’idée de profiter de ce sommet international sur la biodiversité pour s’engager à conserver plus de milieux naturels.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

« Mais au cours des prochaines semaines et mois, on va ajouter des territoires pour se rapprocher de notre cible », s’est-il justifié, sans s’avancer sur des endroits précis. Je vais rester plus vague à ce niveau pour ne pas gâcher l’effet de surprise. »

Le Québec a déjà promis de protéger 30 % de son territoire d’ici 2030, un engagement qui pourrait être adopté par tous les pays lors de la COP15 à Montréal.

Actuellement, 17 % de son territoire est protégé, comparativement à 10 % il y a 3 ans.

La déclaration du ministre déçoit Alain Branchaud, qui milite depuis longtemps pour que la nature du sud de la province soit mieux protégée de l’appétit des développeurs et des industries.

« On souhaite des annonces spécifiques de protection dans le sud du Québec. Si au terme de la COP15, il n’y a aucune annonce de protection de territoire, le Québec n’aura pas su saisir l’opportunité historique de faire avancer ce dossier », estime le directeur général de la Société pour la nature et les parcs (SNAP) du Québec.

Des centaines de millions investis

Le premier ministre Legault fera cependant l’annonce de plusieurs centaines de millions d’investissements dans un « plan Nature » lors d’une conférence de presse prévue demain.

De plus, près d’une quarantaine de plantes et d’animaux supplémentaires seront bientôt mis à l’abri par la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.

« On devrait confirmer l’ajout de près de 40 nouvelles espèces, tant fauniques que floristiques. C’est un rattrapage qui était attendu depuis longtemps », a affirmé Benoit Charette en entrevue à TVA Nouvelles.

Le rorqual commun ainsi qu’un type de brochet devraient faire partie des espèces touchées. La liste du gouvernement provincial n’avait pas été mise à jour depuis 2009.

