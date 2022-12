Remparts: invité au camp d'ÉCJ, William Rousseau veut surprendre

William Rousseau ne se met pas la tête dans le sable : à peu près personne ne s’attend à ce qu’il perce la formation d’Équipe Canada en vue du Mondial junior, à Halifax et à Moncton, du 26 décembre au 6 janvier prochains. Et ça lui va parfaitement.

Le gardien de 19 ans des Remparts de Québec est l’un des deux gardiens invités par Hockey Canada à ne pas avoir été repêchés par une équipe de la LNH, avec Thomas Milic. Ce dernier, toutefois, a porté la Feuille d’érable lors du Championnat mondial des moins de 18 ans en 2021. Benjamin Gaudreau (choix de troisième ronde des Sharks en 2021) et Tyler Brennan (choix de quatrième ronde des Devils en 2021) complètent le quatuor de gardiens invités.

Rousseau arrivera donc au camp d’entraînement avec tout à prouver, et très peu à perdre.

« J’arrive comme le gardien le moins connu mais mon but est d’arriver là et de faire ma place. Je n’ai pas fait les derniers camps et j’arrive comme sous-estimé. Mon entraîneur Pascal Lizotte utilise souvent une image qui reflète bien l’attitude que je veux avoir au camp. Il me dit souvent : “Le billet de 100 $ est dans mes poches. Il est à moi et je ne le donne pas à personne”. »

Ironiquement, c’est un peu cette attitude qu’a adoptée Rousseau depuis les séries de l’an dernier, lorsqu’il s’est emparé de son billet de 100 $ – lire ici le poste de gardien partant des Remparts –, qu’il n’a jamais redonné depuis.

« J’arrive là avec le sentiment d’urgence et avec l’attitude d’un compétiteur qui veut démontrer qu’il va tout faire pour représenter son pays et porter la Feuille d’érable. »

En 19 sorties cette saison, Rousseau présente un dossier de 15-3-0-1, une moyenne de buts accordés de 2,04 et un pourcentage d’arrêts de 0,922.

BOLDUC PRÊT À TOUT

Après avoir vécu la déception d’être ignoré l’an dernier, après avoir connu un début de saison difficile avec les Remparts, Zachary Bolduc aura quant à lui la chance de faire amende honorable cette saison. L’espoir des Blues de St-Louis, qui vient au troisième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 43 points en 24 parties, se présentera à Moncton avec l’idée de tout faire pour se tailler une place dans la sélection nationale, et ce, peu importe le rôle.

« C’est quand même Hockey Canada et le tournoi des moins de 20 ans. De me tailler une place avec cette équipe, que ce soit pour jouer sur les deux premiers trios, ou sur les deux derniers, ce serait incroyable. Mon but est de trouver une façon de contribuer aux succès de l’équipe. »

Et, contrairement à pareille date l’an dernier, Bolduc estime jouer un niveau de hockey qui peut lui permettre de représenter le pays à partir du 26 décembre à Halifax.

« J’ai eu un bon début de saison contrairement à l’an passé et je m’applique sur certains petits détails qui m’aident à bien jouer soir après soir. Ça fait vraiment la différence. »

Pour Evan Nause, c’est la même chose. « Je veux aller là et profiter du moment. C’est quelque chose sur lequel tu travailles toute ta vie. Nous avons eu une conférence Zoom avec l’entraineur aujourd’hui [Dennis Williams] et il nous rappelait à quel point de se retrouver dans cette situation est un cadeau. De pouvoir vivre cette pression de bien faire est quelque chose qu’on ne vit pas tous les joueurs. Je suis donc très excité. »

DÉCEPTION POUR MALATESTA

D’ailleurs, malgré son bon début de saison, James Malatesta n’a pas reçu l’appel de Hockey Canada. Patrick Roy, en octobre dernier, avait mentionné qu’il espérait « que Hockey Canada le regarde. De la façon dont il joue présentement, il mérite au moins une invitation au camp pour le Championnat mondial de hockey junior. »

Il est à noter que le futur membre des Remparts Justin Robidas, des Foreurs de Val-d’Or, n’a lui non plus pas été invité au camp.