Réorientez votre carrière grâce à cette formation en programmation informatique hors du commun

Vous songez à changer d’emploi ou à vous réorienter vers un nouveau domaine? Cette formation en programmation informatique pourrait donner un nouvel élan à votre carrière!

S’adaptant à votre réalité et à votre horaire, la formation 42 Québec est l’alternative éducationnelle de choix pour vous (ré)orienter dans le domaine des TI.

Et nul besoin d’avoir de l’expérience dans la programmation informatique pour envisager ce nouveau choix de carrière. 83% des étudiant.e.s n’avaient jamais codé avant d’arriver sur le campus de 42 Québec.

«Tout le monde part à zéro et on doit se débrouiller pour aller chercher des solutions aux problèmes. Ça pousse les gens à s’entraider et à entretenir un grand esprit de camaraderie, typique à 42 Québec», souligne Pier-Luc, un étudiant de la formation.

D’ailleurs, ce sont plus de 200 étudiant.e.s, dont 70% ont entre 25 et 35 ans, qui évoluent dans cette formation depuis la première cohorte, en mai 2021. On y retrouve des pères et des mères de famille, des adultes de tous les âges, et surtout, des individus aux parcours diversifiés.

Les principes clés de 42 Québec:

- Un campus ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année;

- Un horaire flexible et personnalisé;

- Un parcours collaboratif, ludique et participatif;

- Une formation sans prérequis, offerte gratuitement.

Une plateforme éducationnelle qui vous permet d’évoluer à votre rythme

42 Québec

Élaborée par une équipe technopédagogique chevronnée, cette formation sans cours magistraux vous propose des projets organisés de façon à permettre une courbe d’apprentissage constante.

Pour chaque projet, vous aurez accès à des tutoriels qui vous permettront de partir sur de bonnes bases. Ensuite, c’est en collaborant avec vos pairs que vous pourrez évoluer et développer vos compétences professionnelles.

«À l’école, j’avais beaucoup de difficultés, car le rythme était trop lent pour moi et je n’arrivais pas à rester attentive en classe, ce qui me démotivait. Ici, je peux aller à mon rythme, mais aussi planifier mon travail comme je le veux: une journée j’écoute des tutoriels, l’autre je code. Je peux aussi réviser les projets des autres, travailler seule dans la zone silencieuse ou en équipe en allant m’asseoir avec un groupe», explique Mélya, étudiante à 42 Québec.

Une formation connectée sur le marché du travail

42 Québec

Depuis son inauguration, le campus 42 Québec peut compter sur l’implication de mentors et de professionnels provenant de 21 entreprises de la région. Offerte gratuitement grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, cette formation en programmation informatique reflète bien la réalité du marché du travail.

Tout au long de votre formation, vous aurez la chance d’entrer en contact avec des gens de l’industrie, ce qui vous permettra de bien orienter votre cheminement et de développer votre réseau de contacts.

«On a accès à beaucoup d’événements, comme des conférences données par des professionnels presque chaque semaine dans l’auditorium et une foire de l’emploi durant laquelle les employeurs viennent nous rencontrer directement au campus. On a aussi eu l’occasion de s’impliquer lors de la Semaine numériQC et le Web à Québec, qui sont des événements professionnels organisés par Québec numérique. On se sent déjà intégrés dans la communauté TI», affirme un autre étudiant.

Toutes ces opportunités ont un poids considérable puisque les étudiant.e.s doivent faire un choix de spécialisation avant d’entamer la deuxième partie de leur cursus. Ce parcours personnalisé leur permet ainsi de travailler sur les projets qui correspondent à leurs ambitions et leurs intérêts, de l’intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par les applications mobiles, les jeux vidéo et bien plus encore.

Un processus d’admission en trois étapes

42 Québec

1. Créez votre profil en ligne à 42quebec.com.

2. Participez à une rencontre d’introduction où vous obtiendrez tous les détails nécessaires pour poursuivre votre demande d’admission.

3. Vivez l’expérience immersive de la Piscine (du 9 janvier au 3 février 2023 ou du 13 février au 10 mars 2023) afin de vous initier à la programmation et à la pédagogie de 42 Québec.

Propulsé par Québec numérique, le projet 42 Québec fait partie d’un réseau international, regroupant plus de 45 campus à travers le monde. Commencez le processus d’inscription dès maintenant pour rejoindre les cohortes de janvier et février 2023 et propulser votre carrière dans le domaine des TI.