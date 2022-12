Saguenay: Des milliers de repas d’hôpitaux évitent la poubelle

Plus de 3400 repas non consommés provenant des hôpitaux de Jonquière et de Chicoutimi ont pu être remis aux gens dans le besoin ces trois dernières semaines, a appris l’Agence QMI.

C’est que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean participe depuis quelques jours à une initiative qui vise à réduire le gaspillage alimentaire. Les surplus de nourriture, plutôt que d’être jetés, sont remis à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean qui en fait la distribution auprès de plusieurs organismes.

«C’est un objectif qu’on s’est fixé et une des initiatives qu’on a voulu mettre en place, a expliqué Josée Vincent, coordonnatrice par intérim aux activités d’alimentation au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. On travaille déjà sur le gaspillage alimentaire depuis plusieurs mois en regardant l’ensemble de nos processus de production pour essayer d’optimiser et de bien identifier nos besoins.»

Les autorités de la santé offrent trois choix de menus aux usagers, et comme leur nombre fluctue fréquemment et que certains paramètres sont aussi plus difficiles à calculer, il est impossible pour les hôpitaux de produire des repas sans qu’il y ait des pertes.

«Dans les cafétérias, on sait les menus qui sont plus populaires et on sait qu’on a beaucoup plus de gens en hiver qu’en été, on fait des suppositions», a expliqué la cheffe par intérim des services de l’Alimentation à l’hôpital de Chicoutimi, Nadia Harvey.

Le chef d'équipe Alimentation au même hôpital, Marc Lapointe, ajoute qu’«il y a aussi des enjeux climatiques». «S’il y a une tempête, on aura plus de gens à la cafétéria, les gens vont moins sortir manger à l’extérieur, donc avoir l’heure juste à cet endroit-là, c’est plus difficile.»

Des aliments de toutes sortes

Des repas congelés qui peuvent nourrir toute une famille sont ainsi remis à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou encore des légumes et des patates pilées qui servent d’accompagnement. Des règles strictes empêchent les hôpitaux de réchauffer deux fois un repas, alors qu’il est possible pour les organismes de le faire. Des produits toujours bons, mais près de leur date de péremption, peuvent aussi être redonnés plutôt que jetés. Les équipes en cuisine emballent les surplus dans des plats qui sont ensuite collectés par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le projet est en train d’être implanté dans les hôpitaux d’Alma et de Roberval, toujours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les autres centres hospitaliers régionaux de même que certains CHSLD suivront aussi dès janvier.