Théâtre du Rideau Vert: d’autres supplémentaires pour «2022 revue et corrigée»

Le spectacle satirique qui permet de se moquer de l’année qui s’achève, «2022 revue et corrigée», a droit à une troisième ronde de supplémentaires au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal.

• À lire aussi: «2022 revue et corrigée»: chapeau aux comédiens

• À lire aussi: Pierre Brassard dans le spectacle Revue et corrigée: «c’est un cirque débile, j’adore!»

Sept représentations ont en effet été ajoutées au calendrier de la troupe mettant en vedette Pierre Brassard, Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon et Marc St-Martin, dans une mise en scène de Natalie Lecompte.

Les supplémentaires sont prévues du 27 au 30 décembre, à 19 h 30, ainsi que les 3 et 4 janvier 2023, à 19 h 30, et le 7 janvier, à 20 h.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Parmi les personnalités qui sont personnifiées sur scène, soulignons le pape François, Pierre Bruneau, Lara Fabien, Justin Trudeau et Chrystia Freeland, Gilles Vigneault et France Beaudoin. Ah oui, l’incontournable Céline Dion est également de la partie, tout comme le roi Charles III, Volodymyr Zelensky, Paul Arcand, Julie Snyder, Jean-Marc Généreux et Christian Bégin.

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site web du Théâtre du Rideau Vert ou dès 11 h au 514 844-1793.