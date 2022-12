Un honneur pour Alek Manoah

Pour la première fois de sa carrière, l’artilleur Alek Manoah, des Blue Jays de Toronto, a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles du baseball majeur, lundi.

Manoah a été un symbole de constance pour l’équipe de la Ville Reine en 2022. Il a présenté une moyenne de points mérités de 2,24 et un dossier de 16-7. En 196 manches et deux tiers, l’as floridien a retiré 180 frappeurs sur des prises et a concédé 144 coups sûrs.

Les autres lanceurs partants ayant été honorés sont Sandy Alcantara (Marlins de Miami), Shohei Ohtani (Angels de Los Angeles), Framber Valdez (Astros de Houston) et Justin Verlander (Mets de New York). Ce dernier a toutefois passé la saison avec les Astros, couronnant son passage au Texas en remportant la Série mondiale.

Avec une moyenne de points mérités de 1,75, Verlander a d’ailleurs dominé le baseball majeur à ce chapitre en 2022. Son ex-coéquipier Valdez a quant à lui réussi 26 départs de qualité, un sommet dans les Ligues majeures.

Coiffé au fil d’arrivée par Aaron Judge pour l’obtention du titre de joueur par excellence de l’Américaine, le polyvalent Ohtani figure quant à lui au sixième rang du circuit Manfred pour les retraits sur des prises (219) ainsi que pour la moyenne de points mérités (2,33), tout en demeurant une menace au bâton.

Les Astros sont logiquement très bien représentés dans cette équipe d’étoiles, qui est choisie selon un vote du public. Au poste de joueur de deuxième but, le redoutable Jose Altuve a été sélectionné.

Après avoir paraphé une entente monstre avec les Phillies de Philadelphie, l’arrêt-court Trea Turner a aussi été honoré, lui qui a brillé de mille feux avec les Dodgers de Los Angeles.

Le joueur par excellence de la Nationale, Paul Goldschmidt (Cardinals de St. Louis), a aussi été choisi. Le receveur J.T. Realmuto (Phillies) et le joueur de troisième but Manny Machado (Padres de San Diego) complètent la formation étoile.