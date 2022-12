Un trippeux de bouffe fera saliver Netflix

Le chef et blogueur culinaire, Dominic Lamirande, a participé à l’émission «Cook at all Costs» qui sera diffusée sur Netflix le 16 décembre prochain.

En entrevue à QUB radio, celui qu’on surnomme Dom Cooks a mentionné qu’il partage des vidéos de recettes sur Instagram depuis un peu plus d’un an. «Quelqu’un m'a repéré pour me proposer de passer l’audition pour l’émission. Mes capsules étaient en anglais. J’imagine que cela a eu un impact», a-t-il souligné au micro de Philippe-Vincent Foisy, lundi.

Dans le cadre de l’émission, les participants ont chacun une somme de 25 000 $ dans leur banque et ils ont l’option d’acheter des ingrédients pour rehausser leurs recettes ou de démontrer qu’on peut faire de succulents plats avec des ingrédients plus modestes. Des juges décideront du meilleur plat et le chef qui proposera les meilleurs mets partira avec la somme restante en banque.

Bien manger malgré l’inflation

Pour Dominic Lamirande, c’est possible de bien manger avec un budget restreint, Ce dernier prône une alimentation saine. «Il ne faut pas se priver des choses que nous aimons. La nourriture est faite pour éprouver du plaisir», a-t-il mentionné. Cela dit, il prévient qu’il faut faire attention à la qualité des aliments en canne.

Pour Noël, il recommande d’essayer sa recette de boulettes de dinde avec une petite sauce à la pomme grenade qui est à la fois succulente et abordable.