Une première pour Blouin

De retour d’un camp en Finlande où elle s’est offert une bonne frousse lors d’une chute spectaculaire à l’entraînement, Laurie Blouin aura l’occasion de se produire dans un stade pour la première fois de sa carrière lors du coup d’envoi de saison.

Le stade du Commonwealth à Edmonton sera le théâtre d’une étape de Big Air de la Coupe du monde, samedi.

« C’est le fun qu’il y ait une Coupe du monde de Big Air au Canada même si c’est dommage que ça ne soit plus à Québec, a mentionné Blouin. Ça va être vraiment spécial de compétitionner dans un stade alors qu’on se retrouve habituellement dans de grands espaces. L’ambiance sera très différente. »

La FIS avait tenu un événement du genre en février 2016 au Fenway Park à Boston, mais Blouin n’était pas présente. La structure d’échafaudage aura 147 pieds de haut et 483 de long.

« J’en étais à mes débuts avec l’équipe nationale, a-t-elle précisé, et je n’avais pas obtenu ma place. »

« J’ai vu des photos sur Instagram et ç’a l’air malade, ajoute la médaillée d’argent en slopestyle des Jeux olympiques de 2018 à Pyeongchang. Ça va être l’un des plus beaux parcours. Le designer est l’un des meilleurs au monde. L’Australien Charles Beckinsale a notamment construit le saut où nous étions à Ruka. »

« Plus de peur que de mal »

Blouin assure qu’elle sera en bonne forme.

« Je suis tombée en pleine face, mais je ne me suis pas cassé le nez, a-t-elle raconté. Plus de peur que de mal. Ma chute a été plus spectaculaire qu’à l’entraînement avant ma première épreuve à Pyeongchang. J’avais alors le nez enflé et un œil au beurre noir alors que je ne souffre que d’égratignures cette fois-ci. »

La planchiste de 26 ans ne s’était pas laissé perturber et avait remporté l’argent en slopestyle.

Blouin a repris l’entraînement sur neige dès la fin août lors de camps en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Je ne me suis pas écoutée et j’ai fait un retour rapide, a-t-elle souligné. L’été prochain, je vais prendre plus de temps pour me reposer et décrocher. La saison ne me brûle pas, mais c’est important que je prenne plus de temps l’été. »

Hâte de débuter

Si elle a fait l’impasse sur la première épreuve de la saison en Suisse en octobre, la planchiste de Stoneham est d’attaque pour amorcer la saison.

« J’ai vraiment hâte de débuter. Même si j’ai eu un peu de misère cet été, la flamme est toujours là et je souhaite poursuivre jusqu’aux Jeux de 2026 et même plus si je demeure compétitive. »

« En Suisse, je trouvais que c’était trop tôt et je me trouvais au même moment au Maroc avec un commanditaire. J’ai rencontré des planchistes que je ne connaissais pas et ce fut le fun de se côtoyer dans un autre contexte. On se retrouvait dans une petite ville de surf. »

Blouin a reçu son invitation des X Games pour l’épreuve de slopestyle en janvier à Aspen et elle est en attente pour celle du Big Air.

« Je n’ai pas eu de podiums en Big Air lors des deux dernières années et je pourrais comprendre si je ne suis pas invitée, a-t-elle souligné. J’aime la sensation du slopestyle où l’on enchaîne les sauts et les modules. Les deux épreuves ont la même importance pour moi. »

Titre à défendre

Victorieuse en 2021 à Aspen alors qu’elle avait décroché sa deuxième médaille d’or en carrière au Championnat du monde, Blouin souhaite faire pareil cette année en Georgie.

« C’était une surprise que je gagne l’or au Big Air. Je vais tenter de défendre mon titre. J’aborde toutefois le mondial comme une autre compétition afin de ne pas me mettre de pression et de m’assurer de m’amuser. »