TREMBLAY, Marthe



À Montréal, le 1 décembre, à l'âge de 77 ans, est décédée Marthe Tremblay, fille de feu Yvette Dumont et de feu Germain Tremblay.Elle laisse dans le deuil sa belle-soeur Marie-Andrée Hébert, ses nièces Carole, Joanne et Doris, son neveu Daniel, ses petites-nièces, ses petits-neveux ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi, le 9 décembre, de 11h30 à 14h30 au5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 |(Stationnement privé à l'arrière du salon)suivi de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.