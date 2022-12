ROY, Pierre-Georges



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès subit et paisible de Pierre-Georges Roy (85 ans), époux de Marie-France Beaulieu-Roy, le 1er décembre 2022 à Montréal. Il était entouré de ses proches.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Chantal (Phillipe), Pierre-Georges (Jeannette) et Sandrine (Mark); également ses petits-enfants Valérie, Isabelle, Charles-Étienne, Thibaud, Julien, Mika ainsi que leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Jean-Louis, Louise, André et Sylvie, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.Une cérémonie intime regroupant la famille immédiate aura lieu dans les prochains jours. Une célébration de vie plus élargie se tiendra à Montréal au printemps prochain. Des informations suivront.En guise de sympathie, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.https://parkinsonquebec.ca/en/donate/in-memoriam/