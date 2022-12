HAMELIN, André



La famille a le regret de vous annoncer le décès de André Hamelin survenu à Montréal le jeudi 1er décembre 2022 à l'âge de 70 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Jocelyne St-Georges, ses filles Marie-Hélène (François) et Anne-Marie, ses soeurs Monique (Robert) et Nicole (Alain), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Donat, située au 6805 rue de Marseille, Montréal, H1N 1M6 dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h.