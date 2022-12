Absence à prévoir pour Nathan MacKinnon

L’entraîneur-chef de l’Avalanche du Colorado, Jared Bednar, voit d’un mauvais œil le retrait de Nathan MacKinnon en première période, lundi contre les Flyers de Philadelphie.

Le pilote a révélé qu’il s’agissait d’une blessure au haut du corps et que MacKinnon ratera «du temps» sans toutefois être en mesure de donner un quelconque échéancier lors de son passage à la chaîne Altitude Sports Radio 92.5, mardi. L’attaquant a accompagné ses coéquipiers à Denver après la rencontre et subira des tests pour éclaircir la situation.

MacKinnon a totalisé huit buts et 34 points en 23 parties cette saison. Sa contribution sera donc difficile à remplacer.

«Il joue 25 minutes par soir et dans toutes les situations. Donc, il va falloir jongler [avec les effectifs], a lancé Bednar. Il faut faire de notre mieux. Nous devons juste continuer de creuser et trouver des gars qui contribuent. Les gars devront en donner plus. Ça va être un défi.»

L’Avalanche n’est pas épargné par les blessures actuellement. Artturi Lehkonen, Jean-Luc Foudy, Valeri Nichushkin, Evan Rodrigues, Shane Bowers, Josh Manson, Bowen Byram et Kurtis MacDermid sont tous blessés, tandis que Gabriel Landeskog et Darren Helm n’ont toujours pas amorcé leur saison après avoir été opérés plus tôt cette année.