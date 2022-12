Aux États-Unis, une franchise McDonald's dans le viseur pour avoir abusé du travail des enfants

Un franchisé de la bannière de restauration rapide McDonald's est accusé d’avoir violé les lois sur le travail des enfants dans plusieurs de ses restaurants de la région de Pittsburgh, aux États-Unis.

C’est ce que nous racontent CNN et le Washington Post mardi matin sur leurs plateformes.

Santonastasso Enterprises, qui exploite des établissements McDonald's dans la région de Pittsburgh, a autorisé les jeunes de 14 et 15 ans à travailler plus de trois heures après 19 h les jours d’école, après 21 h l’été et au-delà du nombre d’heures autorisé pendant l’école et les jours non scolaires, selon le département du Travail.

L’agence a également accusé l’entreprise d’employer illégalement des jeunes pendant plus de huit heures par jour le week-end et plus de dix-huit heures par semaine pendant les semaines scolaires.

Dans un cas, un mineur a même été autorisé à faire fonctionner illégalement une friteuse sans l’équipement de sécurité approprié.

«Permettre aux jeunes travailleurs de travailler des heures excessives peut compromettre leur sécurité, leur bien-être et leur éducation», a expliqué John Dumont, responsable du département du Travail, dans le Washington Post.

«Les employeurs qui embauchent de jeunes travailleurs doivent comprendre et respecter les lois fédérales sur le travail des enfants ou faire face à des conséquences coûteuses», ajoute-t-il.

Dans un communiqué fourni par McDonald's et repris par CNN, John et Kathleen Santonastasso, propriétaires de Santonastasso Enterprises, affirment ceci: «Nous prenons notre rôle d’employeur local très au sérieux et nous regrettons tout problème d’horaire qui aurait pu survenir dans nos restaurants.»

«Notre plus grande priorité est toujours la sécurité et le bien-être de nos employés, et nous avons depuis mis en place une série de processus nouveaux pour garantir que les employés soient programmés de manière appropriée», expliquent-ils.