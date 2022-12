Bad Bunny a présenté la tournée la plus lucrative en 2022

Avec des revenus totalisant 373 463 379 $, le rappeur portoricain Bad Bunny domine le palmarès du magazine Billboard pour les tournées qui ont pris la route en 2022.

Bad Bunny a attiré 1 826 339 spectateurs lors des 65 spectacles qu’il a présentés cette année. Elton John (334 385 023 $), Ed Sheeran (246 287 916 $), Harry Styles (214 408 180 $) et Coldplay (208 000 727 $) suivent.

Bad Bunny est devenu le premier artiste latino, qui ne chante pas en anglais, à dominer ce palmarès annuel.

Les Rolling Stones (179 349 815 $), les Red Hot Chili Peppers (176 998 650 $), le combo Def Leppard-Mötley Crüe (173 474 649 $), Kenny Chesney (135 046 047 $) et le Canadien The Weeknd (131 056 262 $) complètent le Top-10.

Ed Sheeran a attiré le plus grand nombre de spectateurs avec 3 047 969 $ pour les 63 spectacles de sa tournée.

Le Centre Bell

En ce qui concerne les amphithéâtres de plus de 15 000 sièges, le Madison Square Garden de New York a amassé des revenus nets de 241 356 906 $ avec 124 spectacles présentés devant 1 757 331 spectateurs.

Le 02 Arena de Londres, le Kia Forum d’Inglewood, le T-Mobile Arena de Las Vegas et le Crypto.com Arena de Los Angeles suivent. Le Scotiabank Arena de Toronto est en 11e position et le Centre Bell en 30e avec 48 spectacles, 517 637 spectateurs et des revenus totalisant 40 033 072 $.

Harry Styles a généré le plus de revenus avec 15 spectacles au Madison Square Garden et des recettes totalisant 63 102 676 $. Des spectacles présentés devant 276 852 spectateurs.