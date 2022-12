BERGERON, Réal



À Laval, le 2 décembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé Réal Bergeron, époux de feu Lise Huot.Il laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Francois), Micheline (Marc), Sylvain (Diane), Murielle (Bernard), Normand, Manon (Denis), Gaétan (Linda), Yves (Marianne) et Benoit (Guylaine), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 9 décembre 2022 de 9h à 15h. Une cérémonie sera célébrée au même endroit à 14h30.