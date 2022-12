Des supplémentaires pour Shania Twain à Québec et Montréal

Shania Twain ajoute des concerts au Québec dans le cadre d’une seconde portion de sa tournée mondiale qui la gardera maintenant sur la route pour une bonne portion de l’année 2023.

La vedette canadienne de la musique country fera un second arrêt au Centre Vidéotron de Québec et au Centre Bell de Montréal, les 24 et 25 octobre. Des représentations de la tournée Queen Of Me sont déjà annoncées aux mêmes endroits les 17 et 18 juin.

Plusieurs supplémentaires au Canada et aux États-Unis ont aussi été ajoutées à son agenda 2023.

Le grand public pourra se procurer des billets pour le concert à Québec le 16 décembre, à 10h. La veille, les abonnés de l’infolettre du Centre Vidéotron auront accès à une prévente.