Deux hommes gravement blessés dans un écrasement d'avion en Ontario

Deux hommes ont été gravement blessés lundi soir dans un écrasement d’avion survenu près de la frontière Québec-Ontario; une des victimes se trouvait toujours entre la vie et la mort mardi matin.

L’accident serait survenu peu avant 20 h 15 près de Lancaster, à l’ouest de la frontière entre le Québec et l’Ontario.

Dans un tweet fait peu après minuit, l’OPP a précisé que l’appareil impliqué serait un Cessna 150. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a également été appelé sur place pour participer à l’enquête.

Selon la sergente Cranton, les deux passagers, âgés de 26 ans et de 39 ans, de l’appareil ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. On craignait pour la vie de la plus jeune des deux victimes.

Les premières informations ont permis de déterminer que l’avion avait pris son envol depuis un aéroport du Québec, mais on ignore toujours où il devait se rendre.

Des installations électriques ayant été endommagées des équipes d’Hydro sont également intervenues.