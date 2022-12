Famille décimée sur Dufferin-Montmorency: ce père d'une victime «a une rage envers la population»

Dans son rapport sur la tragédie routière qui a fait quatre morts sur l’autoroute Dufferin-Montmorency, le coroner Donald Nicole affirme ne pas comprendre pourquoi une seule personne a pris quelques secondes pour alerter les policiers de la conduite dangereuse du chauffard en état d’ébriété.

• À lire aussi: Accident mortel sur l’autoroute Dufferin-Montmorency: un radar photo sera finalement installé dans les prochaines semaines

• À lire aussi: Famille décimée à Beauport: 16 ans de taule pour le chauffard ivre

Le 2 septembre 2021, trop de témoins sont demeurés silencieux, alors qu’ils auraient pu réagir avant le drame.

Sans dire que des gens auraient pu empêcher l’horrible accident, le coroner lance un message très clair à tous les citoyens qui choisissent de ne rien faire devant une situation inacceptable.

«Cependant, parmi toutes les personnes qui ont été témoins de la conduite erratique et du comportement téméraire du conducteur du véhicule Subaru, seulement une a contacté les services policiers pour les informer de la situation et les aviser que le conducteur semblait en état d’ébriété, et ce, environ quatre minutes avant l’accident», écrit-il.

Des signes inquiétants

Lors de l’enquête policière, plusieurs témoins ont d’ailleurs confirmé que le conducteur avait passé l’après-midi à consommer de l’alcool dans un bar, qu’il présentait des signes d’ivresse lorsqu’il a quitté l’endroit, qu’il avait endommagé d’autres véhicules sans arrêter, qu’il circulait à une vitesse folle, qu’il effectuait des dépassements dangereux et qu’il avait une conduite dangereuse dans les instants précédant la collision mortelle.

Photos d’archives tirées des facebook de Daniel Fortin, James Fletcher et Shellie Fletcher-lemieux

Le père de l’une des victimes a encore de la difficulté à y croire. «À 17 h 30 sur la rue Saint-Joseph, il y avait beaucoup de monde. J’ai demandé au DPCP pourquoi ces gens n’ont pas été accusés de négligence criminelle ayant causé la mort. Ils n’ont rien fait», a expliqué Daniel Fortin, père de Jackson Fortin, 14 ans, décédé aux côtés de sa sœur Emma Lemieux, 10 ans, de sa mère, Shellie Fletcher-Lemieux, 44 ans, et de son grand-père James Fletcher, 68 ans.

Ce dernier invite fortement les citoyens à ne pas rester impassibles. «C’est sûr que j’ai une rage et une frustration envers la population. Les gens veulent se mêler de leurs affaires mais parfois, il faut regarder un peu plus loin que son nez. Quand on parle de sécurité publique, il faut dénoncer», a-t-il ajouté.

Photo d'archives, Agence QMI

Sauver des vies

Selon M. Fortin, un appel non fondé est moins grave que de prendre la chance de fermer les yeux. Même si des gens ont des remords, le deuil est beaucoup plus lourd à porter pour les familles.

«Sur des vidéos, les gens le regardent faire et pas un n’a osé appeler 9-1-1», ajoute M. Fortin en parlant des agissements du chauffard.

Après avoir consulté différents intervenants, notamment la SAAQ, Éduc’alcool et MADD, le coroner Nicole note que peu de citoyens dénoncent les personnes qui s’apprêtent à conduire ou qui conduisent un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool et/ou les drogues.

«Les recommandations sont bonnes. Si on est tous vigilants et qu’on prend action par rapport aux gens avec les facultés affaiblies, ça va sauver des vies. C’est ça la clé du rapport», termine Dominic Lemieux, l’autre père en deuil.

Tout le secteur doit être réaménagé

Même si des travaux ont déjà été effectués, le coroner recommande aussi le réaménagement du secteur où s’est produit l’accident dans le but de modifier le comportement des automobilistes.

Me Donald Nicole écrit que la configuration de l’endroit semble problématique en raison des vitesses supérieures à la limite permise observées.

Il recommande donc au ministère des Transports (MTQ) de compléter son analyse dans les plus brefs délais.

Le MTQ devrait réaménager le site de manière à modifier les comportements des automobilistes et à réduire ainsi la vitesse de la circulation et le risque d’accidents.

« De notre côté, c’est clair, le changement de Dufferin-Montmorency en boulevard urbain fait partie de nos demandes au gouvernement. Nous souscrivons au rapport du coroner qui propose un réaménagement plus sécuritaire de la route avec un apaisement de la circulation », a répondu le cabinet du maire Bruno Marchand mardi.

Encore un problème

Pour sa part, le chef de l’opposition à l’hôtel de ville a souligné que le secteur est toujours problématique.

« Le coroner a eu raison de parler de gens qui n’ont pas arrêté un conducteur manifestement en état d’ébriété, c’est vrai, mais il y a des aménagements qui permettent à ce genre d’accident là d’arriver. Ça, c’est un aménagement dangereux. Je refuse de penser que le MTQ a besoin d’une résolution de la Ville pour agir », a notamment précisé Claude Villeneuve.

Depuis l’événement, le MTQ a pris l’initiative de mettre en place un dispositif de préemption dans la voie de virage à gauche, afin d’éviter que des véhicules en attente pour s’engager sur le boulevard François-De Laval, en direction nord, empiètent et débordent sur la voie rapide de l’autoroute.

De plus, les travaux d’installation d’un radar photo ont commencé le mois dernier.

Alcool et drogue

Le chauffard circulait à une vitesse se situant entre 130 et 146 km/h lors de l’impact. Les analyses toxicologiques ont établi une alcoolémie de 209 mg/dL, soit environ deux fois et demie la limite permise.

Éric Légaré, qui a écopé d’une peine de 16 ans d’emprisonnement, avait également consommé du cannabis.

– Avec Jean-Luc Lavallée

Ce qu’écrit le coroner

Que la gravité des peines et des conséquences a peu d’effets dissuasifs pour les conducteurs [...], mais la peur d’être contrôlés par la police est le moyen dissuasif le plus efficace.

Qu’il faut promouvoir auprès du public l’importance de signaler aux policiers les conducteurs ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue.

Que tous les corps de police du Québec doivent recourir au dépistage obligatoire d’alcool de façon plus systématique et augmenter le nombre de contrôles policiers en lien avec les capacités de conduite affaiblies tout au long de l’année.