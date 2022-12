Il faut encore le démocratiser

Le nouveau directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec se donne pour mission de poursuivre la démocratisation de cette institution culturelle de la haute-ville, qui vient de célébrer ses 50 ans.

« Il y a encore des artistes qui se disent intimidés de venir au Grand Théâtre et même un public qui se dit : “Ah non, c’est pas pour moi” », affirme Christian Noël, en poste depuis le 1er septembre.

Le préjugé qui veut que l’offre du Grand Théâtre s’adresse à l’élite est tenace, constate-t-il. À ses yeux, rien n’est plus faux.

« Il faut se rappeler qu’à Québec, les Cowboys Fringants ont commencé au Grand Théâtre, à la salle Octave-Crémazie », donne-t-il en exemple.

Ce souci de démocratiser n’est pas un lapin que Christian Noël sort de son chapeau. Tête pensante de la programmation pendant un quart de siècle, Michel Côté avait le même souci de rejoindre toutes les couches de la société.

M. Noël y ajoutera cependant des styles musicaux qui étaient moins dans les cordes de son prédécesseur, dit-il.

Il compte notamment faire une place plus grande au rap. C’est d’ailleurs la rappeuse de Québec, Sensei H, qui a été invitée à montrer son savoir-faire, mardi, au lancement de la programmation hiver-programmation du Studio Telus, un des trois plateaux de diffusion du Grand Théâtre.

Colin Moore et cie

Le concert de Sensei H, prévu le 20 janvier, est l’un des dix-sept rendez-vous à l’horaire du Studio Telus, durant la première moitié de 2023.

Parmi les noms les plus connus, on verra Colin Moore, Sam Tucker, le groupe Comment Debord de même que les humoristes Alex Perron, Jessica Chartrand, Mona de Grenoble et Joelle Prud’homme, réunis pour le Queer Show.

« Le Studio Telus est un incubateur, plaide Christian Noël. Avec sa configuration assise, il nous permet d’aller en cabaret avec de la relève en humour, du rodage de spectacle. Debout, à 180 places, on peut aller dans un côté festif. Je me plais à dire que c’est le meilleur bar en ville. Il n’y a pas de meilleure sonorisation dans une taille comme celle-ci. »