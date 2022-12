Justine Dufour-Lapointe trouve une nouvelle voie

La Québécoise Justine Dufour-Lapointe quittera la compétition des bosses de ski acrobatique afin de se joindre au Freeride World Tour, un circuit de ski libre reconnu pour offrir à ses adeptes davantage de latitude.

La multiple médaillée des Championnats du monde est ainsi la première athlète de la Belle Province à se retrouver parmi le groupe de participants de sa nouvelle organisation.

«Après trois cycles olympiques et 12 années incroyables sur le circuit de la Coupe du monde en bosses, je sentais que j'avais besoin de nouveaux défis, d'une nouvelle aventure pour m'épanouir et rêver encore plus grand. J’estimais que ma carrière n'était pas terminée et que j'avais toujours ce feu qui brûlait en moi», a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

«Je veux me donner une liberté dans un tout nouvel environnement. J'ai envie de me perfectionner dans une autre discipline et de connecter avec la montagne d'une toute autre façon, a-t-elle ajouté. Je me lance ce nouveau défi pour retrouver l'adrénaline que j'ai toujours eue pour le ski et pour sortir de ma zone de confort. Je veux tracer mon propre chemin et laisser ma marque.»

Dufour-Lapointe avait déjà confirmé son absence dans le circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique, au sein duquel elle a empoché 49 médailles.

Elle se soumettra à un calendrier qui commencera à Kicking Horse, en Colombie-Britannique, le 13 janvier. Deux autres manches auront ensuite lieu et les meilleurs skieurs pourront prendre part aux deux dernières étapes de la campagne.