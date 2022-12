La pénurie de main-d'œuvre est plus forte à Québec qu'ailleurs

La pénurie de main-d’œuvre frappe plus fort à Québec, constate le PDG du Groupe Restos Plaisirs, qui a échangé avec ses collègues restaurateurs de la région de Montréal.

• À lire aussi: Hop ! la Toque apparaît: Restos Plaisirs lance une nouvelle marque de prêts-à-manger

«C’est certain qu’à Québec, la pénurie de main-d’œuvre reste un enjeu majeur. La ville de Québec est pas mal la plus touchée», partage Pierre Moreau.

«La population est la plus vieillissante au Québec et dans le reste du Canada. Comme la fonction publique est importante, on a des gens qui prennent leur retraite très tôt, 58, 59, 60 ans. Après ça, la pandémie a eu l’effet qu’on connaît», dit-il.

«Dans le reste du Québec, c’est difficile, la main-d’œuvre, mais c’est moins marquant qu’à Québec. J’ai beaucoup de collègues des brasseries La Cage à Montréal qui réussissent à opérer sept jours sur sept, ce que je ne suis pas encore capable de faire à Québec.»

Chaque restaurant du Groupe Restos Plaisirs a ajusté ses heures d’ouverture.

Certains Cochon Dingue, par exemple, vont fermer à 15h en début de semaine. Le Ciel ! de l’hôtel Le Concorde est ouvert les soirs seulement et la fin de semaine. De plus, le deuxième étage du Cochon Dingue de la rue Saint-Jean ne peut recevoir des clients qu’une seule journée par semaine.

Défi énorme

Malgré le recrutement à l’étranger, on voit que le défi de la main-d’œuvre reste un enjeu de taille dans la restauration.

Selon des données provenant de l’Association Restauration Québec (ARQ), le nombre total d’emplois dans l’industrie québécoise de l’hôtellerie et de la restauration (223 600) demeure inférieur de 15,7% à celui d’octobre 2019, au deuxième trimestre de 2022. Il y a donc 41 600 employés de moins dans l’industrie qu’il y a trois ans.

«Plusieurs ont fait de nouveaux choix de carrière parce qu’ils n’en pouvaient plus de jouer au yoyo ou d’attendre après les réouvertures», a affirmé Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ.