L’aide à domicile: un must pour nos aînés

Ma mère ne veut rien entendre d’un placement en RPA, encore moins en CHSLD, puisqu’elle est encore capable de voir à elle-même, et qu’elle se plaît encore à boire son café du matin devant sa fenêtre qui donne sur un parc. Mon problème, c’est que je ne suis pas assez disponible pour lui donner toutes les heures dont elle aurait besoin pour entretenir son appartement, faire ses courses, et voir à ce que ses vêtements soient toujours impeccables. On me dit que les CLSC n’offrent plus ce genre de soutien. Est-ce juste ?

Anonyme

Je ne sais qui a pu vous dire ça, car c’est faux. Il se peut que vous ayez à défendre votre cause pour obtenir l’aide souhaitée, mais l’exercice ne peut que donner des résultats puisque cela fait partie du mandat d’un CLSC.