Le CF Montréal confirme le départ de Wilfried Nancy pour Columbus

Le CF Montréal annonce la fin de l’association avec son entraîneur-chef Wilfried Nancy >>> https://t.co/Bb9RK6B3A7



CF Montréal announces the end of the Club’s association with its head coach Wilfried Nancy >>> https://t.co/sX0tPlp010#CFMTL pic.twitter.com/e5qg6A2N83