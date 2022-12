Maman, pourquoi j’existe?: la fin tragique d’AnnSofy et d’autres jeunes

AnnSofy, 10 ans, a quitté ce monde le 9 mars 2022. Elle ou plutôt il voulait être appelé Alex. Des langues de vipère auront eu raison de sa détermination et de son courage, celui de clamer tout haut sa différence. En partant, Alex a laissé des parties de son corps pour sauver d’autres vies. Il a fait don de ses organes.

Alex fera partie des taux de suicide de 2022. Des chiffres qui ne rendent nullement compte de toutes ces histoires de vie marquées par l’incompétence de «spécialistes», la banalisation des appels à l’aide, les ratés des systèmes de la santé et de l’éducation. Et tous ces actes manqués, ces regrets de n’avoir rien vu venir, puis ce silence qui pèse dans le quotidien de ceux qui restent.

Que disent les chiffres ?

Selon l’Institut national de santé publique, le taux de suicide est stable au Québec depuis 2010. Il observe même une baisse des suicides et des tentatives en 2021 malgré la pandémie. Cependant, l’Institut recense 1128 suicides en 2019, soit trois par jour. Les hommes de 50 à 64 ans sont les plus représentés.

Quant aux femmes, elles sont plus présentes dans les taux d’hospitalisation pour des tentatives de suicide. Les adolescentes sont également plus à risque de se retrouver aux urgences pour des idées suicidaires ou des tentatives. Les garçons ne sont pas en reste. On constate d’ailleurs une augmentation des hospitalisations et des visites aux urgences en 2021 pour des idées suicidaires chez les garçons de 14 à 19 ans.

Un suicide en est un de trop !

Un appel à l’aide ?

Le suicide des enfants et des adolescents n’est pas une fatalité. Il arrive toujours en grande fanfare, mais bien souvent on ne l’entend pas. Il est un murmure assourdissant. «Dis-moi papa, à quoi ça sert de continuer ?» «Personne ne m’aime!» «Est-ce que tu seras malheureux si je pars?» «Pourquoi j’existe?» Des mots puissants qui sont des appels à l’aide.

Il y a toujours des signes avant-coureurs : changement de comportements et d’humeur, anxiété, automutilation, refus d’aller à l’école, dépression, isolement, colère, se délester de ses affaires, etc.

La germination de cette idée ne se fait pas du jour au lendemain. Elle macère des mois, parfois des années, et s’impose sournoisement comme une possibilité. Bien qu’aucun être humain ne puisse aller à l’encontre de sa nature, soit celle de vivre, la mort peut devenir une possibilité lorsqu’aucune autre option n’émerge face aux conjonctures de la vie. Que ce soit la pression des pairs ou leur harcèlement, le sentiment de ne plus faire partie de sa propre famille ou encore la peur du rejet et l’obligation de cacher son orientation sexuelle.

La dépression et le désespoir prennent alors toute la place, puis cette solitude, inévitablement, va nourrir un vide déjà bien présent.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

• www.aqps.info

• 1-866-APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

• www.jeunessejecoute.ca

• 1-800-668-6868

Tel-Jeunes

• www.teljeunes.com

• 1-800-263-2266