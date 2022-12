Nouvelle biographie: l’acteur trans Elliot Page se raconte comme jamais dans «Pageboy»

L’acteur canadien Elliot Page partagera des détails inédits de sa vie ainsi que ses interrogations intimes sur le genre, l’amour, la santé mentale, les relations et Hollywood dans ses mémoires baptisés Pageboy. La page couverture de l’autobiographie qui sera lancée le 6 juin 2023, présentant l’acteur en jeans et camisole blanche, vient d’être dévoilée sur son compte Instagram.

L’idée d’écrire un livre est survenue souvent au fil des dernières années dans la tête d’Elliot Page; anciennement Ellen Page et s’étant affiché publiquement transgenre en décembre 2020. Mais cela ne semblait jamais le bon moment, ni même possible, écrit-il sur Instagram.

«Je peux enfin être bien avec moi-même, dans ce corps, poursuit l’acteur ayant reçu de nombreuses distinctions, dont une nomination aux Oscars et deux nominations aux BAFTA Awards. J'ai donc écrit un livre sur mon histoire.»

L’acteur que l’on peut voir dans la série Netflix Umbrella Academy confie qu’il lui a longtemps semblé insupportable de se retrouver devant un appareil photo, mais que prendre part à la couverture de son livre avec la célèbre photographe Catherine Opie a été une expérience joyeuse qu’il n’oubliera jamais.

«Les personnes trans sont confrontées à des attaques croissantes, de la violence physique, à l'interdiction des soins de santé, et notre humanité est régulièrement "débattue" dans les médias. Le fait d'écrire, de lire et de partager la multitude de nos expériences est une étape importante pour tenir tête à ceux qui souhaitent nous faire taire et nous faire du mal», écrit-il.

L’acteur de 35 ans, qui s’était assis pour une première fois avec l’animatrice Oprah Winfrey pour livrer sa première interview à la suite de l’annonce qu’il était transgenre en avril 2021, ajoute que les livres l’ont aidé, voire sauvé lors des moments difficiles de sa vie.

Il espère que son livre pourra aider ne serait-ce qu’une personne à se sentir moins seul et «à se sentir vu, peu importe qui il est ou quel chemin il suit.»

L’éditeur du livre, Flatiron Books, a aussi partagé publiquement sa fierté de publier ce livre porteur d’espoir rédigé par un acteur «définissant une génération et l’un des plus grands défenseurs des trans de notre époque» devenu un talent littéraire hors du commun.