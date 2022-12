Prêts non hypothécaires: de plus en plus de consommateurs manquent des paiements

Les défaillances des consommateurs augmentent pour tous les prêts non hypothécaires, surtout les prêts automobiles, pendant que les dépenses de cartes de crédit bondissent de 21,8 %.

«La crise financière est visible. Les défaillances dans le secteur des prêts automobiles se rapprochent rapidement des niveaux prépandémiques et affichent des niveaux de défaillance plus élevés que prévu après six mois», dit Rebecca Oakes, vice-présidente, analyses avancées chez Equifax Canada.

Dans l’ensemble, les cas d’insolvabilité demeurent en deçà des niveaux prépandémiques, mais les propositions de consommateur augmentent rapidement et se rapprochent des niveaux de 2018 et 2019, note Equifax dans son plus récent rapport sur les tendances trimestrielles du marché du crédit.

La plus forte augmentation des niveaux de défaillance au troisième trimestre de 2022 est observée chez les jeunes consommateurs (35 ans et moins), qui avaient également connu la plus forte baisse des arriérés de paiement au pic de la pandémie

Endettement en hausse

Au troisième trimestre de 2022, la dette à la consommation totale a grimpé à 2,36 billions de dollars, ce qui représente une hausse de 7,3 % par rapport à l’an dernier.

L’endettement non hypothécaire moyen par consommateur se chiffre à 21 183 $, le plus haut niveau depuis le deuxième trimestre de 2020. Il a dépassé les niveaux prépandémiques et totalise maintenant à 599,9 milliards de dollars, en hausse de 5,3 % par rapport au troisième trimestre de 2021 et de 1,4 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

Les cartes de crédit populaires

Les dépenses mensuelles moyennes par carte de crédit ont augmenté à près de 2447 $ au troisième trimestre, un bond de 17,3 % par rapport au même trimestre l’an dernier et de 21,8 % par rapport à la période prépandémique (troisième trimestre de 2019).

Quant aux soldes des cartes de crédit, ils se rapprochent des niveaux prépandémiques, avec une hausse de 13,8 % au troisième trimestre de 2022.

«La demande de cartes de crédit a augmenté de manière abrupte après avoir été faible pendant plus d’un an. La croissance des nouvelles cartes a été observée dans tous les segments des consommateurs, y compris dans les segments à risque élevé, ajoute Rebecca Oakes. Les consommateurs ont fait de bons paiements, mais nous commençons à détecter un changement dans leurs comportements – surtout pour les emprunteurs qui ne paient pas leur solde en entier.»