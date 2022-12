Prix du panier d’épicerie: on se fait avoir!

On apprenait cette semaine que le panier d’épicerie coûtera 1000 $ plus cher l’an prochain. Pour une famille de quatre, c’était 13 801 $ en 2021 et ce sera 16 288 $ en 2023. Une hausse de 23 % en 3 ans, c’est énorme. Pourquoi une telle hausse ?

Est-ce que les épiciers gonflent les prix?

Les grands épiciers canadiens qui agissent en oligopole puissant jurent qu’ils n’y sont pour rien alors que leurs profits mirobolants sont hautement suspects. Ce qui est fâcheux, c’est que ces grandes chaînes refusent d’ouvrir les livres afin que les consommateurs canadiens comprennent d’où viennent ces profits.

Les députés à la Chambre des communes, sous l’initiative du NPD, ont donc décidé d’investiguer. Deux enquêtes viennent d’être lancées sur les profits des épiceries. On espère que ces enquêtes iront au fond des choses.

Les cartels

Une autre piste : les cartels sectoriels.

La France et son Autorité de la concurrence devraient servir de modèle aux régulateurs canadiens dans la quête de vérité. Grâce à son programme de clémence, elle a mis à l’amende plusieurs grandes entreprises.

Voici quelques exemples de cartels démantelés en France qui devraient inspirer. Il est à noter que chacune de ces enquêtes a démontré que la collusion permettait de gonfler les prix au détriment des consommateurs.

La plus grande frappe fut contre le cartel des fabricants de produits d’hygiène et d’entretien : sanction de 1 milliard d’euros à l’encontre d’entreprises qui œuvrent aussi au Canada (Colgate-Palmolive, Unilever, Procter&Gamble, SC Johnson, Gillette, L’Oréal...). L’Autorité s’est également attaquée aux cartels des légumes en conserve, cartel des compotes, cartel du jambon et des charcuteries, cartel des fabricants de lessive, et j’en passe.

Commission spéciale

Si des cartels existent en si grand nombre en France, il serait surprenant que le Canada en soit épargné. On se demande si une grande commission d’enquête spéciale du style Gomery ne serait pas appropriée afin de réellement comprendre ce qui se passe avec l’attribution des prix dont sont captifs les citoyens pour pourvoir à leurs besoins essentiels.