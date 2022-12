Quand la jalousie prend trop de place dans un couple

Après avoir traversé quelques relations amoureuses plus ou moins satisfaisantes, quand j’ai commencé à fréquenter mon conjoint actuel il y a deux ans, j’étais sur mes gardes. Afin de me prémunir contre les mauvaises surprises, je lui avais dit clairement ce que je souhaitais d’une vie à deux, mais surtout, ce à quoi je ne voulais pas que ça ressemble.

Les choses me semblaient claires, puisqu’on s’est accordé une confiance totale. Nous acceptions que l’autre puisse voir ses amis à son gré, sans que ça mette en balance l’amour qu’on se porte l’un envers l’autre. J’avais déjà subi les foudres d’un conjoint jaloux et je ne voulais pas me retrouver dans une situation similaire.

Tout allait bien la première année, puis les choses se sont gâtées. Il a commencé par mettre en doute ma parole quand je sortais sans lui et me soupçonner de ne pas lui dire toute la vérité. Puis il s’est mis à vouloir scruter mes textos. Au début, je lui ai permis de le faire, pour me rendre compte que loin de le calmer, ça le rendait encore plus suspicieux envers moi.

Après quelques disputes corsées sur le sujet et devant ma volonté de ne plus faire l’objet d’une enquête en règle dès qu’un soupçon naissait en lui, il s’est calmé un peu. Mais avec régularité, ses inquiétudes refont surface, et je me demande combien de temps je vais tenir le coup tant ça me rentre dedans. Je ne suis pas menteuse et je voudrais qu’il me croie sur parole, sans me poser mille et une questions qui me font sentir coupable.

Pensez-vous qu’il guérira avec le temps ? Je lui conseille régulièrement d’aller chercher de l’aide pour parvenir à guérir, mais on dirait qu’il se sent assez fort pour s’en sortir tout seul. Je sais qu’il a eu une enfance difficile et plusieurs relations amoureuses qui se sont mal terminées, mais j’en ai marre qu’il me fasse payer pour tout ça. Qu’est-ce que je peux faire de plus pour qu’il me croie ? Devrais-je carrément cesser de voir mes amies pour qu’il se calme ?

Amoureuse qui commence à douter

Ne faites surtout pas ça, car ce serait comme lui donner raison de douter. Ce garçon a besoin d’une aide psychologique pour faire le ménage dans son passé et c’est à lui seul de faire cette démarche. Vous devriez également l’inciter à voir ses amis en solitaire de son côté pour qu’il comprenne à quel point c’est important pour un couple d’établir un équilibre entre ce qui se passe à deux et ce qui peut nous enrichir dans le fait de prendre l’air seul parfois.

La magie du couple, c’est de servir à aider l’autre à évoluer dans la mesure où il veut bien évoluer. Et pour le moment, il semble que cet objectif ne fasse pas partie des visées à long terme de votre copain. Ce n’est qu’en tenant fermement votre bout que vous mesurerez le sérieux de son engagement à changer.