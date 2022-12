Quand un musée sort le tomahawk

Pour des raisons obscures, la PDG intérimaire du Musée des Beaux-Arts du Canada a sorti le tomahawk.

Plusieurs têtes sont tombées. On n’en connaît pas le nombre exact, mais ses quatre dernières victimes sont loin d’être des « nobody » : la sous-directrice et conservatrice en chef, le conservateur principal de l’Art autochtone, le directeur de la conservation et de la recherche technique et la directrice des communications. C’est la jeune « cheffe » Angela Massie, intérimaire par surcroît, qui a présidé au carnage. Il avait été déclenché par une autre femme, Alexandra Suda, la plus jeune PDG à avoir dirigé le MBAC en près d’un siècle et demi d’existence.

Angela Cassie est francophone. Elle a même été élue, l’an dernier, à la présidence de la Société de la francophonie manitobaine. Même si elle est parfaitement bilingue, ça ne l’empêche pas de tenir des propos difficiles à comprendre, que ce soit en français ou en anglais. Je l’ai écoutée parler de son fameux plan stratégique quinquennal Transformer ensemble, sans décoder où le musée veut en venir. Même si je suis opposé au langage inclusif dans lequel son plan de 23 pages est rédigé, je l’ai lu attentivement. Je ne suis pas plus avancé quant à la direction qu’entend emprunter le plus grand musée du Canada.

ENTREVUE D’ALAIN GRAVEL

L’entrevue qu’a donnée, samedi, Madame Cassie à Alain Gravel de Radio-Canada, ne m’a pas instruit davantage sur ce qui se trame au musée. La PDG intérimaire a répété à Gravel les platitudes et les lieux communs qui ont cours dans la capitale canadienne depuis que le gouvernement Trudeau a fait de l’équité, de la diversité et de l’inclusion un évangile national.

Par contre, les propos du mécène Pierre Lassonde, tout en restant assez sibyllins, en laissaient soupçonner beaucoup sur les luttes intestines qui déchirent le personnel du musée, la colère des mécènes dont on dit que les fondations ont du « sang sur les mains » et un plan de « décolonisation » muséal qui risque à la limite de voir Rembrandt, Gauguin, Picasso et les autres peintres blancs prendre le chemin des oubliettes pour en ressortir à l’occasion avec une étoile jaune à leurs œuvres pour bien en marquer la toxicité.

UNE TRAGÉDIE CULTURELLE

À Patrimoine Canada, le ministre Pablo Rodriguez se dit inquiet de la situation, mais sait-il vraiment ce qu’il se passe dans ce musée dont il a la responsabilité ? Aura-t-il la curiosité de communiquer avec Marc Meyer, qui fut 11 ans à la tête du MBAC ? Ce dernier ne mâche pas ses mots lorsqu’il parle de la situation. Selon lui, il s’agit d’une « tragédie culturelle ». Il compare Alexandra Suda qui lui a succédé (elle dirige maintenant le musée de Philadelphie) à Lénine, et Angela Cassie, la PDG intérimaire, à Staline !

Si un homme comme lui, fin connaisseur d’art et réputé raisonnable, peut tenir des propos aussi outranciers, si des mécènes comme Pierre Lassonde et David Thomson menacent de priver le musée de leurs dons, si James Moore, ancien ministre du Patrimoine, doute qu’une PDG intérimaire ait la légitimité d’effectuer des changements pareils, le temps est venu d’intervenir.

Le MBAC est géré par un conseil dont les dix membres sont nommés par le gouverneur en conseil sur l’avis du ministre du Patrimoine. Le ministre Rodriguez a donc tous les droits de fourrer son nez dans ce « bordel total » ! Ces mots sont de Marc Meyer.