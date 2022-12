Services de garde: les parents sont satisfaits, mais veulent des améliorations

Les parents de la grande majorité des enfants qui fréquentent un service de garde se disent satisfaits des services offerts, mais souhaitent plusieurs changements pour les améliorer, selon un sondage dévoilé par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) mardi.

Sur une échelle de 0 à 10, 88 % des Québécois interrogés ont exprimé un niveau de satisfaction entre 8 et 10, peut-on lire dans le rapport de l’ISQ sur l'accessibilité et l'utilisation des services de garde en 2021.

Parmi les principales améliorations souhaitées par les parents des enfants fréquentant un service de garde, on retrouve notamment un tarif plus abordable (12 %), moins de changements de personnel (9 %), plus d'activités éducatives (9 %) et un milieu ouvert toute l'année, et ce sans interruption (7 %).

Malgré cela, la recherche d’une place en service de garde reste difficile. Parmi les enfants dont les parents ont cherché un premier service de garde, 47 % ont trouvé leur recherche «assez difficile» ou «très difficile».

L’Enquête de l’ISQ révèle également que la majorité des enfants qui ont utilisé un service de garde ont fréquenté soit un CPE (35 %), une garderie non subventionnée (20 %), un milieu familial subventionné (18 %) ou une garderie subventionnée (16 %).

Le sondage a été mené auprès des parents de 13 138 enfants.