Télé-Québec: Guillaume Lambert est prêt à se mettre en mode Ciné-cadeau

Guillaume Lambert est impatient «de se déposer» et de reprendre son souffle en écoutant Ciné-Cadeau, comme il le fait chaque année depuis sa tendre enfance.

Il faut dire que le comédien, auteur, réalisateur et – maintenant – metteur en scène a eu une année de fou (dans le bon sens du terme).

Il a été dirigé par Denys Arcand dans le film «Testament», parlant «d’une belle rencontre» avec le réalisateur étoilé et grand «fan» de «Like-moi», l’émission ayant révélé Guillaume au grand public.

Il a aussi repris ses personnages dans «L’Échappée» et dans «La confrérie», qui lui a valu un Gémeaux pour le meilleur rôle de soutien. Il achève ces jours-ci les tournages de ces deux productions.

Sa série «Audrey est revenue» de Club illico, coécrite avec son amie Florence Longpré, l’a mené jusqu’à Cannes en avril dernier, où elle a remporté deux prix dans le cadre des Canneseries, soit le Grand Prix Dior – pour son originalité et son innovation – ainsi que le Prix spécial d’interprétation remis à la distribution.

Son long métrage «Niagara», qu’il a écrit et réalisé a aussi pris l’affiche en septembre, puis il s’est ajouté à l’offre de Club illico. Le film vient de remporter un prix à Whistler pour son scénario. «Ça m’a fait un grand plaisir. Le fait que mon film commence à voyager, qu’il soit reconnu à l’extérieur du Québec, ça prouve que mon écriture a maturé et est universelle», a-t-il dit à l’Agence QMI, mardi.

L’artiste de 38 ans est aussi lié aux productions «Complètement lycée 2», «Bébéatrice», «Les mecs» et «Les dragouilles», et ce n’est là qu’un survol de ses engagements de 2022. Sans oublier une première mise en scène pour le premier spectacle solo de l’humoriste Maude Landry.

Les 40 ans de Ciné-cadeau

Tout ça nous ramène à Ciné-cadeau, dont il est le porte-parole à l’occasion du 40e anniversaire. Cette programmation cartonne d’année en année, quatre millions de Québécois ayant regardé les différents rendez-vous, au grand total, l’an dernier. Guillaume Lambert ne manque jamais Ciné-cadeau, qui, dit-il, lui permet de plonger dans la nostalgie et le «réconfort».

Pour marquer les quatre décennies de Ciné-cadeau, Télé-Québec démarre ça le vendredi 9 décembre, à 19 h, avec l’émission spéciale «Les Gervais-Diaz fêtent Ciné-cadeau», qui a été enregistrée en pleine canicule sans que cela ne paraisse trop. On se sent bel et bien dans l’ambiance des Fêtes, celle qui est liée à la tradition de Ciné-Cadeau. En plus de Guillaume Lambert, Bianca Gervais et Sébastien Diaz – qui réalise le tout – ont réuni Kim Lévesque-Lizotte, Mahée Paiement et Kevin Raphaël.

Dans ce rendez-vous, Guillaume Lambert confie que son écriture est teintée par l’influence du film «Garfield et ses neuf vies». «Autant dans l’humour que dans ce que j’écris, le côté pince-sans-rire, il y avait ça dans Garfield ou dans «Les 12 travaux d’Astérix», il y a une écriture très moderne. [...] Ce sont des thèmes récurrents dans ce que j’écris, la fratrie, la collectivité, le duo comique.»

Chaque année, il regarde à nouveau des classiques comme «Astérix chez les Bretons». Il a aussi rendez-vous avec Tintin, Les Schtroumpfs, Lucky Luke et les Dalton et l’ultime classique, «La guerre des tuques», du regretté André Melançon.

Après les Fêtes, Guillaume Lambert s'emparera de son ordinateur pour écrire son prochain projet. «J’ai déjà des idées, j’ai envie de faire un autre film et une autre série télé.»

Quant à la programmation de Ciné-cadeau, elle débute officiellement le 10 décembre. Elle est disponible ici [https://fetes.telequebec.tv/cine-cadeau].