Un hommage de la part du fils de Jean Lapointe pour l’anniversaire de son célèbre père

Presque un mois après le décès de Jean Lapointe, le 18 novembre dernier, son fils Jean-Marie Lapointe livre un vibrant hommage à son célèbre père sur les réseaux sociaux. Le comédien et chanteur Jean Lapointe aurait aujourd’hui célébré ses 87 ans.

Jean-Marie Lapointe, 56 ans, a tenu à souligner – de manière fort émotive et touchante - l’anniversaire de son défunt père aujourd’hui, mardi 6 décembre. L’animateur a partagé une douzaine de photos souvenirs de son père en compagnie de sa famille, d’amis et de personnalités connues telles Céline Dion, Jean-Pierre Ferland et Yvon Deschamps.

« Je voudrais que sur la terre, tout le monde ait des images comme dans mes rêves bleus, qu'il n'y ait plus d'orages, que papa soit jamais vieux », a écrit Jean-Marie Lapointe en citant Henri Salvador.

« Je redoutais ce jour depuis plusieurs années.

C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui.

Sans lui.

On commence donc le cycle des « premières ».

Premier anniversaire.

Premier Noël.

Premier Pâques.

Première fête des Pères.

Etc.

Sans sa présence physique près de nous.

Mais je sens qu’il sera avec nous.

Autrement. »

Jean-Marie Lapointe a aussi repris des écrits de l’écrivaine Marie de Hennezel soutenant que la mort met fin à la vie, mais pas à la relation.

Le fils, que l’on sait très tourné vers la spiritualité, souhaite ainsi profiter de cette nouvelle relation avec son défunt père tant aimé; ce qu’il voit comme la seule façon d’éviter la souffrance causée par la disparition d’un être cher.

« Peu importe l’endroit où tu es en ce moment. Je t’aime. C’est tout ce qui compte », conclut-il.

La tenue d’une chapelle ardente permettant aux gens du public de venir rendre un dernier hommage à Jean Lapointe a été annoncée vendredi dernier. L’événement se tiendra le jeudi 15 décembre prochain de 17h30 à 22h à l’église Saint-Viateur d’Outremont à Montréal. L’ancien sénateur et fondateur de la Maison Jean Lapointe n’aura toutefois pas droit à des funérailles nationales.

Une cérémonie funéraire privée se tiendra le 17 décembre avec les parents, amis et certains dignitaires.