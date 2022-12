Lucille Gauthier



Martin et Richard Leclerc désirent vous informer du décès de leur mère Lucille Gauthier, née à Québec le 24 septembre 1938. Elle s'est éteinte paisiblement le 27 novembre 2022 à l'âge de 84 ans.Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 12 décembre 2022 à 11h à laQUÉBEC, QC G1N 4R8Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard Leclerc (Kazumi Furukawa) et Martin Leclerc (Joe Bocan); ses parents : Pierre Gauthier (feu) et Annette Chabot (feu); ses petits-enfants : Frédérique Lévesque (Martine Lévesque) et Catherine Leclerc; ses beaux-frères et belles-soeurs : Johanne Leclerc et Robert Daigle ainsi que ses tantes, cousins et cousines : Georgette Tousignant (tante), Guy et Suzanne Chabot, Jacques (Nicole) et Marie Gauthier, Hélène et Lise Tousignant.Remerciement particulier au personnel médical de l’Hôpital St-Sacrement.À la demande de la famille, vous pouvez faire un don au Fonds de recherche en cancérologie de l'Université Laval.(https://www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/0010/)