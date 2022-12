CORBEIL, Yvan



- Victor HugoÀ Montréal, le 19 novembre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé Yvan Corbeil, fils de Pierrette Beauchemin et de Jean Corbeil (décédé en 2002).Outre sa mère, Il laisse dans le deuil ses frères Michel (Ginette décédée en 2021), Benoît et Jean-François (Nadia), sa nièce Gabrielle (François) ainsi que plusieurs parents et amis, en particulier James, Natalie (Xavier) et Jean.Une célébration de la vie d'Yvan aura lieu le printemps prochain avant l'inhumation de ses cendres au cimetière Sainte-Famille à Boucherville. Les personnes souhaitant y prendre part peuvent le faire savoir dès maintenant par courriel (lescorbeil@bell.net).La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à la médecin de famille d'Yvan, Dre Dominique Tessier, ainsi qu'au personnel soignant du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), spécialement Dre Anna Nikonova, Dr Michael Sebag et Mme Brigitte Pépin, infirmière pivot.Les personnes qui désirent honorer la mémoire de cette belle âme peuvent faire un don pour la recherche sur le cancer du myélome multiple à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca/fr).