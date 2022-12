THUOT née Gagnon, Clémence



À St-Jérôme, le 30 novembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Clémence Gagnon, épouse de feu Réal Thuot.Elle laisse dans le deuil ses fils: Christian G. (Kathy Thibodeau), Sylvain (Suzanne Guernon), Claude (Brigitte Comeau); ses 3 petits-enfants: Jonathan (Joanie), Mathieu (Samanta) et Aurélie; ses 4 arrière-petits­enfants: Gabriel, Théodore, Alice et Éléonore; ses frères et sa soeur, Raphaël (feu Gertrude Duval), Lionel (Nicole Rivard) et Cécile (feu Roméo Duval), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le vendredi 9 décembre de 9h à 11h à la:Les funérailles suivront à 11h en l'église de Saint-Roch-de­l'Achigan et, par la suite, au cimetière de Saint-Lin-Laurentides.