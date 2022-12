VANIER, Suzanne



À Longueuil, le 3 décembre 2022, à l'âge de 73 ans, est décédée Madame Suzanne Vanier, conjointe de feu M. Jean-Marie Beauséjour.Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Nathalie (Ron), ses petites-filles, Leah et Anne-Sophie, ses soeurs, Louise (Michelle), Nicole, Madeleine (Regent), ses frères, Jean-Guy (Lei), Denis (Claire), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 12 décembre 2022 de 13 heures à 16 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don au Club des Petits-Déjeuners serait apprécié en sa mémoire.