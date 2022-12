LECAVALIER, Yvette

(née CARDINAL)



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 23 novembre 2022, est décédée Yvette Cardinal, épouse de feu Guy Lecavalier, fille de feu Oscar Cardinal et feu Marie-Anne Proulx, précédée dans la mort de ses fils Yves et Jean-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses enfants; Jacques (Lise Brennan), Diane (feu Gilles Brabant), Nicole et Daniel (Julie Labelle), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Yolande (feu John Shannon), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 décembre de 11h30 à 13h30, suivra une liturgie de la parole de 13h30 à 14h30 à laLa famille remercie sincèrement le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur du département 2N. Au lieu de fleurs, un don à l'organisme de votre choix sera apprécié.