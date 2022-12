HAMELIN, Charles-Auguste



À Laval, le 3 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé Charles-Auguste Hamelin (autrefois notaire), époux de feu Louise Chabot.Il laisse dans le deuil ses filles Anne (Michel) et Paule (Richard), ses petits-enfants Simon (Catherine) et Xavier, son arrière-petite-fille Jacqueline, ses soeurs Louise, Suzanne et Marguerite (Germain), sa cousine Micheline (Louis), sa compagne Francine ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 décembre de 9h30 à 12h30, au complexe funéraire :Une célébration de la vie aura lieu à 12h30 au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du CHUM serait apprécié.