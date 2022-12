COTNOIR, Réal



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Réal Cotnoir, survenu le 3 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, résident de Chambly pendant 50 ans.Outre son épouse bien-aimée, Monique Gemme, il laisse dans le deuil ses enfants : Line (Jean-Pierre) et Gilles (Paris), son beau-fils Mario Marotte, ses petits-enfants : Anabelle et Charles-Antoine.Il laisse également dans le deuil ses soeurs : Thérèse, Monique, Pauline, Lucie et Denise, son frère Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 10 décembre 2022 de 9h à 12h auSuivra ensuite la cérémonie à 12h en la chapelle du complexe.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.