31 décembre: ICI Télé prépare un gros party avec «En direct du jour de l'an», «À l'année prochaine», «Infoman 2022» et le «Bye Bye»

La soirée du 31 décembre d’ICI Télé sera rythmée par les traditionnels rendez-vous qui permettent de tourner la page en rigolant sur une autre année qui s’achève.

• À lire aussi: Patrick Huard se joint à l’équipe du «Bye Bye»

Ainsi, on commencera à dire au revoir à 2022 dès 19 h avec En direct du jour de l’an avec l’équipe de France Beaudoin. Un 90 minutes de musique et de belles discussions. Les personnalités célébrées seront encore une fois «kidnappées» et ne savent donc pas qu’elles seront catapultées sur le plateau festif de l’animatrice favorite des Québécois. On découvrira aussi en direct les artistes qui viendront faire lever le party.

PHOTO COURTOISIE

Suivra à 20 h 30 l’émission satirique À l’année prochaine animée par Phillipe Laguë, avec ses acolytes Véronique Claveau, Michèle Deslauriers, Dominic Paquet, Benoit Paquette et Pierre Verville.

Le très attendu Infoman 2022 démarrera sur le coup de 22 h. Encore une fois, Jean-René Dufort sera épaulé par MC Gilles et Chantal Lamarre pour se moquer des 12 derniers mois.

PHOTO COURTOISIE

Puis, à 23 h, place au Bye Bye 2022 – le 54e, quand même! – avec François Bellefeuille, Patrick Huard, Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Guylaine Tremblay et plusieurs invités surprises. L’an dernier, la populaire émission de fin d’année a établi un record en devenant la plus regardée de toute l’histoire de la télé québécoise, avec 4 862 000 téléspectateurs, soit 200 000 de plus que le Bye Bye 2020 (4 662 000).

Les couche-tard pourront prolonger leur plaisir avec Les coulisses du Bye Bye 2022, tout de suite après le Bye Bye.

Tous ces rendez-vous seront rediffusés les 1er ou 2 janvier.

Par ailleurs, pour une cinquième année de suite, le grand public sera invité à faire connaître ses pubs préférées dans le cadre du concours «Le Bye Bye de la pub». Il pourra voter en ligne du 1er au 8 janvier.