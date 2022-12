TURCOT, Marie-Marthe



À Salaberry-de-Valleyfield, le 23 novembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Turcot, épouse de M. Jean Guitard, résidant à Vaudreuil-Dorion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de son mari Jean-Daniel et Viviane, ses petites-filles Julie et Mélanie (Kevin), ses arrière-petits-enfants Emma et Elias ainsi que parents et amis.Une messe ainsi que l'inhumation auront lieu au printemps 2023. Pour obtenir plus d'information afin d'y assister, SVP envoyer un courriel au :marie-marthe.turcot@hotmail.cominfo@jalarin.com |