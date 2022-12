DAIGLE, Jacques



C'est avec grande tristesse que notre père nous a quittés à l'âge de 93 ans, le 27 novembre dernier.Il laisse dans le deuil ses deux fils, Jacques jr. (Louise Harvey) et Mario (Gaetane Desharnais), sa belle-soeur Monique Moore de Nassau, ses trois petits-enfants Mélanie (Marc Bernier), Emmanuelle et Samuel Daigle ainsi que ses arrière-petits-enfants Nathan et Emma Bernier et plusieurs nièces, neveux et amis.Dad était un homme sociable et généreux, qui fut apprécié de tous pour son écoute et sa gentillesse. Il avait un bon sens de l'humour. Homme d'action, pour lui "problèmes voulaient dire solutions". Toujours prêt à venir en aide et rendre service, il était plein de petites attentions pour sa famille et ses amis. Sa présence nous manquera à tous...Selon sa volonté, il n'y aura pas de funérailles.Patrick Lajeunesse propriétairewww.salonlfc.com 514-770-9770