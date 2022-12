MALLETTE, Michel



Suite à un long combat contre le cancer, le 24 septembre, à l'âge de 74 ans, est décédé paisiblement à domicile Michel Mallette, fils de feu Manon Thibault et feu Jean-Charles Mallette.Prédécédé par ses frères Alain et Georges, il laisse dans le deuil sa conjointe Ghislaine, sa soeur Viviane (René), son neveu Vincent (Keo), sa nièce Marie Lyne (Pascal), sa petite-nièce Angélie, son petit-neveu Kevin ainsi que plusieurs amis.Les funérailles ont été célébrées dans la plus grande intimité et ses cendres ont été déposés au Cimetière Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles.T : 514 721-4925