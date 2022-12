PAGEAU HOTTE, Huguette



À Laval, le 27 novembre 2022, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Huguette Hotte, épouse de feu Gérard Pageau et mère de feu Chantal Pageau (Roger).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilbert, Manon (Denis), Johanne, Sylvie (François), Christiane (Claude), Claudette (Denis) et Nathalie (André), ses 13 petits-enfants, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 décembre de 10h à 12h, de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi dès 9h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 12 décembre à 11h en l'Église Sainte-Rose-de-Lima (219 boul. Sainte-Rose, Laval, Qc, H7L 1L7).Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Cité de la Santé.