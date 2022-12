MATHIEU, Michel Dr



De Sainte-Thérèse, le 12 novembre 2022, à l'âge de 67 ans est décédé Dr Michel Mathieu, conjoint de Mme Colette Morais.Fils de feu Gabriel Mathieu et de feu Denyse Charest, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Élisabeth Mathieu (Charles-Étienne Blaise), les enfants de sa conjointe, Jonathan Bourbeau et ses enfants, Lexie et Livia Bourbeau, Germain Lavoie (Katherine Hamel-Morrison), Rébecca Lavoie (Mathieu Moncada) et leur fils Morgan Moncada, son cousin Martin Charest (Danielle Drainville) et leurs enfants, Jérémie, Gabrielle et Eve Charest (Joel Précourt-Sénécal), sa cousine Linda Charest (Guy Savage) et leur fille Audrey Charest-Matteau, et plusieurs autres parents et amis.Médecin reconnu à la Clinique Médicale de Blainville, où il pratiquait depuis plusieurs années, il laisse également dans le deuil ses confrères de travail et sa clientèle.La famille recevra vos condoléances le vendredi 16 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 17 décembre dès 11h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-4730-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.