Anne Heche n'était pas sous l'emprise d'une drogue lors de son accident fatal

L'autopsie d'Anne Heche a confirmé que les substances présentes dans son système au moment de sa mort n'ont pas nui à sa capacité à conduire.

Selon le rapport d'un médecin légiste du comté de Los Angeles, obtenu par Page Six mardi (6 déc. 22), alors que des substances illicites ont été retrouvées dans le corps de la défunte vedette de 13 Minutes au moment de sa mort, il a été déterminé qu'elles n'étaient pas un facteur clé dans l'accident de voiture qui l'a tuée. Anne Heche est décédée en août après que sa Mini Cooper s'est encastrée dans une maison en Californie, prenant feu.

Le rapport du coroner a révélé qu'un dépistage toxicologique de son urine était positif à la cocaïne, au cannabis, aux benzodiazépines et au fentanyl. Les substances, cependant, se trouvaient dans corps depuis un certain temps, et « il n'y avait aucune indication d'affaiblissement des capacités par des stupéfiants illicites au moment de l'accident ».

Selon People, le rapport cite également l'absence d'alcool dans son corps.

Le médecin légiste a jugé que sa mort était accidentelle et causée par des blessures par inhalation et thermiques. La fracture de son sternum a été traitée comme secondaire, bien que le légiste ait indiqué que « respirer aurait été douloureux lorsqu'elle était dans son véhicule ».

Le médecin a également estimé qu'elle est restée coincée dans sa voiture pendant une demi-heure avant que les premiers intervenants ne puissent la dégager. Pendant ce temps, sa voiture a été carbonisée, ses vêtements presque entièrement brûlés et Anne Heche a subi des brûlures au deuxième degré sur 12% de son corps.