DUSSUREAULT, Jacques



C'est avec émotion que nous vous annonçons le décès de Jacques Dussureault survenu le 26 novembre 2022.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal (Richard), son fils Guy (Ginette) ainsi que leur mère Marie-Thérèse David. Il laisse aussi sa conjointe Lise Bertrand et ses filles Jeannine, Pauline et Suzanne, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères André, Gilles, Claude et sa soeur Nicole.Il ne désire pas de cérémonie, mais nous encourage plutôt à faire des dons pour la Fondation de l'hôpital de Lachine en son souvenir.Nous formulons des remerciements particuliers pour la bienveillance exceptionnelle de Dr Raphaël Fiore Lacelle et de Dr Émilie Lepage de la Cité de la Santé de Laval.