GARIÉPY, Ghisline



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Ghisline Gariépy à l'âge de 68 ans, le 26 février 2022. Elle est la fille de feu Marcel Gariépy et de feu Juliette Morrissette.Elle laisse dans le deuil son frère Michel et sa conjointe Colette, sa soeur Francine, son plus jeune frère Daniel ainsi que plusieurs neveux et nièces.Ceux qui l'ont côtoyée se souviendront de cet amour de la vie, de la musique et des voyages, malgré sa lutte avec la santé mentale.La famille remercie chaleureusement les professionnels de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et de l'Institut Universitaire en santé mentale de Montréal pour leur dévouement et leur soutien.L'inhumation aura lieu le lundi 12 décembre 2022, à 13h, au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 Ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal.