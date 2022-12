Tremblay, Fr. Paul-André, O.P.



Le 3 décembre 2022, le Fr. Paul-André Tremblay est décédé à l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe. Né le 2 août 1943, il était âgé de 79 ans. Il était le fils de Jean-Paul Tremblay et de Yolande Fortin.En plus des membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil ses soeurs et frères : Michelle Tremblay, Maryse Tremblay-Forest (Jean Forest), Pierre Tremblay (Cecilia Wakowiec), Louis Tremblay (Lucie Vaillancourt). Il était également le frère de feu Sylvie Tremblay-Whiteside (feu Mike Whiteside).Après ses études primaires et secondaires chez les Frères Maristes à Beauceville, il s'engage comme apprenti machiniste en imprimerie. Le 20 janvier 1961, il revêt l'habit dominicain et commence son noviciat à Saint-Hyacinthe. Il fait sa première profession le 27 février 1962, et sa profession solennelle le 17 février 1968. En 1963, assigné au Couvent Saint-Jean-Baptiste d'Ottawa, il y occupe diverses fonctions au service la communauté. De 1967 à 1974, il est responsable de la réception et de l'accueil des groupes qui fréquentent la Maison Montmorency près de Québec. De 1974 à 1984, il occupe les mêmes fonctions à la Maison Saint-Vincent-Ferrier de Saint-Hyacinthe. De 1984 à 2003, tout en occupant certaines tâches au sein de la communauté, il siège au Conseil conventuel et agit comme bénévole auprès de l'Ordre de Saint-Jean dont il reçoit une décoration en 1999. De 2003 à 2017, il est assigné tour à tour au Couvent de la Reine-du-Rosaire de Fatima et de Saint-Jude et au Couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal comme sacristain au Sanctuaire Saint-Jude. En 2013, il est reçu Chevalier de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Le 10 mai 2017, il est assigné à la Maison du Très-Saint-Rosaire de Saint-Hyacinthe avec permission de résider au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Nous remercions le personnel de l'Infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe pour les soins qu'ils lui ont prodigués depuis 2017.Sa dépouille sera exposée dans la650 rue Girouard Est, Saint-Hyacinthe, J2S 2Y2à compter de 10h, le lundi 12 décembre 2022. Ses funérailles seront célébrées le jour même à 13h30, lesquelles seront suivies de l'inhumation au cimetière de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire.La direction des funérailles a été confiée aux1115, RUE GIROUARD OUEST, SAINT-HYACINTHE, QC J2S 2Y9mongeau@dignitequebec.com