Chansons d’ici à l’écran: un travail long et ardu !

Obtenir les droits de chansons pour La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé a été long, ardu et coûteux, soutient la superviseuse musicale Lucie Bourgouin, une référence en la matière au Québec. Pendant deux ans, c’est elle qui a dû négocier les droits des nombreuses chansons de la première production télé de Xavier Dolan.

• À lire aussi: Xavier Dolan a dû «renoncer» à une «dizaine de chansons québécoises» pour sa série

La série de cinq épisodes, présentée sur Club illico, rassemble en effet une quarantaine de chansons dont des grands succès de Céline Dion, Jean Leloup, Ginette Reno, Sum 41, Coldplay et Joy Division. Le cinéaste a offert une belle vitrine à la musique d’ici puisque le quart de ces titres proviennent du Québec.

En entrevue avec notre collègue Sophie Durocher sur les ondes de QUB radio la semaine dernière, Xavier Dolan a dit toutefois avoir dû renoncer à une dizaine de chansons québécoises parce qu’une maison de disques ne répondait pas à ses appels. Il a aussi laissé entendre qu’il pouvait être aussi coûteux d’obtenir les droits d’une chanson de Ginette Reno que ceux d’un succès de Coldplay.

Lucie Bourgouin, qui exerce ce métier depuis 28 ans, a tenu à nuancer les propos du cinéaste.

« Je comprends sa frustration. Mais Xavier a beaucoup de choses dans la tête et il a mélangé les informations. Il y a un contexte à cela. Ce n’est pas vrai que la chanson de Ginette Reno a coûté aussi cher que celle de Coldplay. Quand une chanson joue sur un générique de fin d’épisode, comme c’est le cas pour Les croissants de soleil, c’est normal que les coûts soient plus élevés. Tous les Québécois avec lesquels j’ai travaillé sur ce dossier se sont montrés coopératifs et étaient emballés de participer à une série de Xavier. »

L’expérience C.R.A.Z.Y.

Lucie Bourgouin est bien placée pour savoir qu’il n’est pas nécessairement plus facile d’obtenir les droits de chansons étrangères. C’est elle qui a travaillé comme superviseuse musicale sur C.R.A.Z.Y., le classique du regretté Jean-Marc Vallée. La trame sonore du film, qui rassemble des succès des Rolling Stones, Pink Floyd et David Bowie, a coûté plus de 600 000 $, il y a 17 ans.

« Quand j’ai essayé d’avoir Pink Floyd pour C.R.A.Z.Y., ç’a pris des semaines avant que j’obtienne une réponse. Et c’était un refus. J’ai persévéré et j’ai finalement réussi à l’avoir », relate-t-elle.

« Négocier les droits des chansons, c’est un travail minutieux qui demande beaucoup de rigueur et de persévérance. Il faut trouver un équilibre entre les demandes du producteur et celles des ayants droit. Il faut aussi que les gens comprennent que ça prend plus d’argent dans les budgets pour mettre des chansons dans une production audiovisuelle. C’est sûr que si tu arrives en disant que tu veux mettre 1 % de ton budget sur les chansons, mais que tu en veux mur à mur dans ton film ou ta série, ça ne fonctionnera pas. »

Chansons québécoises de la série de Dolan

Comme une fusée, de Marie Carmen

Des croissants de soleil, de Ginette Reno

Isabelle, de Jean Leloup

Pour cet amour, de Monique Leyrac

Mon frère, de France d’Amour

Regarde-moi, de Céline Dion

Te v’là, de Robert Charlebois

Krève, de Rymz

Quand vous mourrez de nos amours, de Gilles Vigneault (interprétée par Rufus Wainwright)

Soir d’Hiver, de Nelligan/Léveillée (interprétée par Monique Leyrac)

Joyeux Noël, interprétée par Ginette Reno